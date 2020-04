3 000 euros pour celui qui aide à trouver cet homme

Il y a près d'un an, la police autrichienne avait été alertée après un incident survenu dans la zone industrielle de Dornbirn-Haselstauden, une localité située près de la frontière helvétique. Sur place, les agents étaient tombés sur le corps inanimé d'un homme, ainsi que sur la femme qui avait alerté les forces de l'ordre. La victime, qui présentait de graves blessures au ventre, était décédée sur place.

Malgré les recherches immédiatement engagées, l'agresseur n'a toujours pas été retrouvé. L'émission «Aktenzeichen XY» de la chaîne allemande ZDF, consacrée à la recherche de personnes disparues, a thématisé l'affaire mercredi soir. L'individu recherché a entre 20 et 30 ans et mesure environ 1m80. Il est mince, a le teint foncé et des cheveux bruns. Ses sourcils sont particulièrement fournis et il ne parle pas allemand, mais serbe.

Toute personne qui permettra l'arrestation de cet individu sera récompensée de 3 000 euros. Les indices sont à communiquer à la police autrichienne au +43 (0) 59133 80 3333 ou vie e-mail à lpd-v-landeskriminalamt@polizei.gv.at.

