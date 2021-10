Greenpeace bloque la raffinerie de Shell

Un voilier de 33 mètres de long a jeté l'ancre dans la matinée devant l'entrée de plusieurs raffineries, dont celle du géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell. «L'action a pour but de faire la lumière sur la nécessité d'interdire les publicités et le parrainage des combustibles fossiles», a déclaré à l'AFP une militante, Silvia Pastorelli. «Nous le faisons chez Shell parce qu'ils sont l'un des pires acteurs de greenwashing, selon notre rapport», a-t-elle ajouté.

Activists are putting themselves in the way to block access to Shell's oil refinery in Rotterdam, the biggest in Europe



Companies responsible for the #ClimateCrisis should not be let use ads to pretend they want to solve it



