Trois filles tabassent une camarade après les cours

Lara (prénom d'emprunt) a 15 ans. Mardi passé, elle n'est pas allée à l'école de culture générale Jean-Piaget. Elle est restée chez elle, choquée. La veille, après les cours du matin, elle a été prise à partie dans la cour de l'école par trois autres filles, qui ont fini par la frapper. Lara a brièvement perdu connaissance, raconte-t-elle. Elle a pris des coups sur la tête. «Quand je me suis relevée, je saignais des jambes, des bras, j'avais mal au dos, à la nuque».

Selon son récit, «l'une des trois a dit que j'avais mal parlé d'elle, mais c'est faux. Je ne connais pas ces filles. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me tape comme ça? C'est méchant et gratuit». La version des assaillantes est inconnue. Le père de Lara a déposé une plainte pénale, transmise au poste de Chêne. Depuis, l'adolescente est retournée en cours, mais elle a peur, explique le papa, ému. Il juge que l'institution a failli dans sa mission de protection. «On est une famille d'ouvriers, on travaille, on essaie d'éduquer notre enfant au mieux. On est très en colère». Pour lui, les agresseuses n'ont rien à faire à l'école normale.

Le Département de l'instruction publique, via son porte-parole Pierre-Antoine Preti, assure avoir pris l'affaire «très au sérieux», comme chaque violence. Toutes les protagonistes ont été immédiatement entendues, «afin d'évaluer les sanctions à appliquer et le suivi à mettre en place, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité» de Lara. Son père indique qu'on a promis de lui communiquer le dispositif mis en place «d'ici ce mardi». Et le DIP rappelle que quelles que soient les circonstances, «aucun élève ne dispose d'un "droit de taper"».

(L'essentiel/jf)