L’«autre voie» face au virus intrigue et inquiète

Et s’il fallait laisser les jeunes en bonne santé s’exposer au virus afin de généraliser les anticorps, et n’imposer les drastiques mesures actuelles qu’aux personnes à risque? C’est en tout cas l’idée émise par Pietro Vernazza, infectiologue et médecin-chef à l’hôpital de Saint-Gall, en Suisse, dans une interview la semaine dernière dans la Sonntags Zeitung. Il estime que l’immunité collective est plus avancée qu’il n’y paraît, et que le taux de mortalité est plus faible qu’au début de la pandémie, vu le nombre de cas asymptomatiques passés sous les radars des statistiques.

Assez, selon le professeur, pour avancer une stratégie alternative à la voie contraignante et coûteuse du Conseil fédéral, non tenable sur la durée d’après lui. Plusieurs groupes représentant quelques centaines de médecins ont soutenu depuis l’idée d’une «contamination différenciée», qui consisterait à laisser le virus se répandre plus librement parmi les personnes qui ne présentent pas de risque afin de permettre à leur système immunitaire de se renforcer.

Une voie «dangereuse», voire «antidémocratique»

De quoi inquiéter fortement la task-force fédérale, qui juge cette théorie dangereuse et infondée. Les experts du Conseil fédéral rédigent actuellement une note pour mettre en garde à ce sujet, mais pour l’infectiologue Manuel Battegay, cette théorie est basée selon lui sur des hypothèses erronées ou non confirmées. «Il est faux de dire que cette voie ne serait pas risquée pour de nombreuses personnes. Une contagion ciblée devrait s’accompagner de mesures de protection si strictes qu’elles en seraient antidémocratiques.» La possibilité d’être immunisé au Covid-19 est par ailleurs encore incertaine, avance ce membre de la task-force.

Pour Pietro Vernazza, qui se dit prêt à accepter une mortalité plus élevée qu’aujourd’hui, l’idée vient surtout répondre à l’éventualité qu’aucune vaccination ne soit efficace et généralisable à court terme.

(L'essentiel/rmf)