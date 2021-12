Ivres, ils tentent de masquer leur accident

Samedi, vers 4h du matin en Suisse, un automobiliste a heurté un muret. La voiture a terminé sa course sur le toit et a glissé sur près de 70 mètres. Le conducteur et le passager ont réussi à s’extraire par eux-mêmes de l’épave et n’ont pas été blessés, rapportent nos confrères de 20min.ch.

Ils ont ensuite quitté les lieux de l’accident pour chercher un tracteur avec sa fourche et une remorque. Ils ont chargé la voiture dans la remorque et ont voulu partir. Mais la police a découvert le petit manège et les a arrêtés. Le chauffeur et son passager étaient ivres. Ces deux personnes, âgées de 19 ans ont perdu leur permis de conduire.

