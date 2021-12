Plus de cent rats vivaient dans le studio de 30 m²

Une intervention pour un dégât des eaux a révélé un cas grave de maltraitance animale à Vienne (Autriche): Lorsque les pompiers sont entrés dans le petit appartement de 30 mètres carrés le 23 décembre, ils ont été frappés par une odeur immonde. D’après 20 Minuten, des dizaines de rats rampaient au milieu des ordures et des restes de nourriture, cherchant à se protéger des intrus.

La locataire n'étant pas joignable, le groupe de mesures d'urgence, le service sanitaire et le service vétérinaire ont été alertés. En combinaison de protection, les experts sont partis à la chasse aux rats: «L'appartement a dû être évacué dans le cadre des mesures d'urgence en raison de la forte contamination par les excréments, l'urine et le risque sanitaire qui en résultait».

Le nettoyage a duré cinq heures

«D'autres rats ont alors été trouvés dans les meubles, des cages, ainsi que la salle de bain. Des animaux blessés se trouvaient également dans l'appartement», explique le groupe Mesures d'urgence qui, selon le site Internet de la ville de Vienne, est responsable des «solutions non conventionnelles et ciblées pour des tâches spéciales et des problèmes d'actualité».

Au final, plus de 100 rats vivants ont été capturés et emmenés dans un refuge pour animaux à Vienne pour y être examinés. Le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l'appartement ont duré environ cinq heures. La locataire a été dénoncée et une interdiction de détenir des animaux a été prononcée à son encontre.

(L'essentiel/bre/mat)