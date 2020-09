Les manifestants d'opposition en force à Minsk

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Minsk dimanche à l'appel de l'opposition, une mobilisation qui ne faiblit pas pour protester contre le président Alexandre Loukachenko malgré la répression et la police, qui a procédé à 250 arrestations. L'opposition, qui a fait descendre chaque weekend depuis la présidentielle du 9 août plus de 100 000 personnes dans les seules rues de la capitale, a fait une nouvelle fois face dimanche à un déploiement massif des forces de sécurité, équipées de blindés et de canons à eau, notamment devant la présidence, l'un des lieux du rassemblement.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient visibles dans le centre de Minsk, formant une colonne de plusieurs kilomètres de long, selon un journaliste de l'AFP. Dès les premiers moments du défilé, intitulé «Marche des héros» en référence aux victimes de la répression, la police a annoncé avoir procédé à l'arrestation d'«environ 250 personnes" dans Minsk pour avoir "utilisé des drapeaux et autres symboles» de l'opposition.

«Combat pour la liberté»

«Je suis venu défiler pour la liberté et je compte toujours venir défiler, tant que nous ne l'obtenons pas par des moyens pacifiques», a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Oleg Zimine, 60 ans. «Nous sommes prêts à marcher jusqu'à ce que le pouvoir change, tant que nous pouvons marcher physiquement. Nous n'avons jamais manqué un dimanche», abondent deux autres participants, les frères Matveï et Zakhar Kravtchenko, la vingtaine. Le weekend dernier, plus de 600 personnes avaient été arrêtées en marge d'un tel rassemblement à Minsk et dans d'autres villes. Plusieurs dizaines de femmes, participant à une marche féminine, ont aussi été brutalement arrêtées samedi.

Svetlana Tikhanovskaïa, candidate à la présidentielle qui revendique la victoire face à M. Loukachenko et qui est désormais exilée en Lituanie, a salué dans une vidéo «un peuple véritablement héroïque» qui continue son «combat pour la liberté». La semaine passée a été marquée par l'arrestation rocambolesque d'une de ses proches, Maria Kolesnikova. Elle a été enlevée par des hommes masqués au lendemain de la manifestation du 6 septembre, après quoi elle a résisté aux agents qui tentaient de l'exiler de force en Ukraine. Elle est désormais détenue, accusée d'«atteinte à la sécurité nationale».

