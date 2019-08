27 migrants mineurs autorisés à débarquer

Vingt-sept migrants mineurs non accompagnés ont été autorisés à débarquer du navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, ancré au large de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé samedi l'ONG. «Ils seront évacués par les gardes-côtes de Lampedusa», petite île située entre la Sicile et l'Afrique du Nord, a tweeté l'ONG après que le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini a concédé à contrecœur l'autorisation de débarquer, tout en exigeant que les 106 adultes et deux mineurs accompagnés restent à bord.

M. Salvini a écrit plus tôt une lettre au chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dans laquelle il déclare qu'il pourrait autoriser les mineurs «présumés» à quitter l'Open Arms bien que cela soit en «contradiction avec mon opinion». Six pays de l'UE, dont le Luxembourg, se sont dits prêts jeudi à accueillir chacun une partie des migrants de l'Open Arms.

Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati. — Open Arms IT (@openarms_it) August 17, 2019

Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della #OpenArms.

Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro.#unportosicurosubito pic.twitter.com/Mols6oVDnX — Open Arms IT (@openarms_it) August 17, 2019

