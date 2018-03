Des skieurs éjectés d'un télésiège fou

La station de ski de Goudaouri (nord-est de la Géorgie) a été le théâtre d'un impressionnant incident, comme le montrent des vidéos postées, vendredi, sur les réseaux sociaux. Selon Georgia Today, pour une raison encore inexpliquée, un télésiège s'est soudainement mis à circuler en marche arrière, avant de s'emballer et d'accélérer soudainement. Les sièges ont fini par s'encastrer violemment les uns contre les autres à la station de départ.

Certains skieurs ont été éjectés de leur siège, d'autres ont préféré sauter pour éviter la collision. L'incident a fait dix blessés légers, mais certains occupants ont été «secoués et choqués», à en croire le témoignage de cette jeune femme: «Les sièges se sont envolés à grande vitesse et se sont heurtés les uns contre les autres pour former un tas en bas de la pente. Les gens ont sauté (...) les sièges volaient à une vitesse effroyable, ils se balançaient et les gens se jetaient. Je n'ai jamais vécu un tel enfer ni ressenti une telle peur auparavant».

Contactée par le Huffington Post, la station de ski évoque un «dysfonctionnement», assurant qu'elle prendrait en charge les soins des personnes blessées. Le ministre géorgien de l'Intérieur a déclaré qu'une enquête avait été ouverte.

