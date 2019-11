Des passants deviennent les héros de Londres

De nombreuses vidéos de l'attaque au couteau au London Bridge circulent sur les réseaux sociaux. Outre l'arrestation du terroriste par les forces de l'ordre, on y voit également l'immense courage de passants se jetant sur le suspect afin de l'immobiliser. Quelques secondes plus tôt, l'assaillant poignardait à mort deux personnes et faisait douze blessés.

Comme de nombreux témoins l'ont confirmé aux médias britanniques, six passants se sont jetés sur l'assassin, l'ont mis à terre et l'ont détenu jusqu'à ce que la police arrive sur les lieux. L'un des passants a frappé l'agresseur avec un poteau, un autre avec un extincteur.

Il désarme l'agresseur et s'enfuit

Lorsque la police est arrivée sur place, l'un des policiers a attrapé et repoussé un homme qui se battait encore avec l'assassin. Puis, selon des témoins oculaires et les vidéos disponibles de la scène, trois officiers ont d'abord demandé à l'agresseur de ne pas bouger. Mais les policiers ont fini par tirer sur l'assassin équipé d'un dispositif explosif factice. Ce dernier n'a pas survécu.

L'un de ces courageux passants s'est particulièrement illustré. Son identité reste inconnue, mais l'homme en costume s'est précipité de l'autre côté du pont pour désarmer l'agresseur. Le couteau à la main, il a crié aux autres badauds de ne pas s'approcher. Le héros du jour s'est ensuite éloigné de la scène avec l'arme du crime. Sans son intervention et celle des autres piétons présents au moment de l'attaque, le terroriste aurait pu faire bien plus de victimes.

(L'essentiel/kle/lom)