Un avion de ligne se pose en urgence en Crète

Un avion d'une compagnie allemande a effectué jeudi soir un atterrissage d'urgence à l'aéroport de la Cannée sur l'île de Crète (sud), après une alerte à la bombe, a-t-on appris auprès de la police.

«Le pilote a demandé à la tour de contrôle de l'aéroport de la Cannée d'atterrir après des informations selon lesquelles il y avaient des explosifs dans l'appareil», a indiqué à l'AFP un responsable de la police. «L'appareil a été évacué, et les passagers sont sains et saufs», a-t-il ajouté.

Des contrôles sont en train d'être effectués par les services de sécurité de l'aéroport et la police locale. L'appareil, qui provenait d'une station balnéaire égyptienne dont le nom n'a pas été précisé, se rendait à Düsseldorf. Le nom de la compagnie aérienne n'a pas été révélé non plus par la police.

? #Urgent Un avion de ligne se pose en urgence à #Crète suite à une alerte à la bombehttps://t.co/xNwFQC1zwEpic.twitter.com/G7mUSh42gj– Sputnik France (@sputnik_fr) 16 août 2018

(L'essentiel/afp)