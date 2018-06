«Réduite en cendres» sur son matelas gonflable

Une touriste russe en vacances en Crête a vécu un véritable calvaire, cette semaine. Olga Kuldo, 55 ans, lézardait sur son matelas pneumatique lorsque de forts courants l'ont emportée au large. Incapable de regagner la plage, la vacancière a passé toute une nuit à bord de son embarcation gonflable et a été sévèrement brûlée par le soleil le jour suivant.

Les recherches effectuées à l'aide de jet-ski et de bateaux étant restées vaines, la Russe doit son salut au passage d'un avion de gardes-frontière qui guettait des clandestins. Olga a été repérée après 21 heures de cauchemar, alors qu'elle se trouvait à environ 11 kilomètres de la côte, raconte le Daily Mail. Victime d'une grave insolation, elle avait également subi une défaillance cardiaque et se trouvait en état d'hypothermie. «Elle est restée en vie malgré une nuit froide, un vent fort, une pluie intermittente et même un petit orage. La température de son corps avait chuté à 32 degrés», a rapporté le site neakriti.gr.

Olga était en vacances avec son mari Oleg, 59 ans, et sa fille Yulia, 28 ans. Ne la voyant pas revenir de sa baignade en fin de journée, sa famille avait alerté les secouristes. Les jours de la quinquagénaire, qui travaille comme médecin spécialiste en radiologie, ne sont pas en danger. «Les miracles arrivent», a réagi sa fille sur les réseaux sociaux, qui a raconté que sa mère avait été «réduite en cendres» par le soleil de la Crête.

(L'essentiel/joc)