La population baisse pour la 1re fois en 50 ans

Pour la première fois en 50 ans, la population du Portugal a diminué au cours de la décennie écoulée tombant à 10,3 millions d'habitants, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Ine) sur la base du recensement d'avril. Selon ces résultats encore préliminaires, la baisse est due à un «solde naturel négatif» que le solde migratoire, «légèrement positif», n'a pas pu compenser, a précisé l'Ine.

Autrement dit, la perte de population due à la différence entre les décès et les naissances (-250 000 habitants) a été plus importante que l'arrivée d'étrangers. En 2019, la population portugaise avait augmenté pour la première fois en dix ans, selon l'INE, mais sans enrayer la tendance au déclin amorcé auparavant, notamment durant la période de difficulté économique qui a suivi le crise de la dette de la zone euro et le sauvetage financier du pays, en 2011.

Hausse de la population étrangère

L'office des statistiques note qu'il faut remonter au recensement de 1970 pour constater une baisse de la population sur dix ans, provoquée à l'époque par une importante vague d'émigration économique. Au cours des dix dernières années, le Portugal a enregistré un net vieillissement de sa population, avec une hausse d'environ 20% des plus de 65 ans, qui représentent désormais 2,4 millions de personnes, tandis que la population «jeune et en âge de travailler» a diminué de plus de 5%.

La population étrangère résidant au Portugal a pour sa part augmenté de 40% pour s'établir à plus de 555 000 personnes, soit 5,4% de la population totale. Plus de 80% de ces étrangers sont originaires de pays n'appartenant pas à l'Union européenne.

(L'essentiel/afp)