A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23 octobre 2018

Le commissaire européen Pierre Moscovici a traité vendredi, de «fasciste», l'eurodéputé italien Angelo Ciocca, qui a piétiné ses notes avec sa chaussure, promettant de combattre «ces gens-là» jusqu'à son «dernier souffle». «C'est un crétin, un provocateur, un fasciste. Son geste est grotesque», a affirmé M. Moscovici, sur la chaîne CNews.

Il était interrogé sur la provocation de l'eurodéputé de la Ligue (extrême droite) mardi, après la conférence de presse où le commissaire a annoncé le rejet du budget italien. «À Strasbourg, j'ai piétiné (avec une semelle Made in Italy) la montagne de mensonges que Moscovici a écrite contre notre pays!!! L'Italie mérite le respect et ces #Euroimbéciles doivent le comprendre, nous ne baissons plus la tête!!! Ai-je bien fait???», a ensuite twitté Angelo Ciocca.

Salvini lui-même s'est démarqué

«Quand on commence à manier la violence à l'encontre des institutions, quand on commence à piétiner les règles, y compris avec des chaussures, on a une espèce de dérive lente vers ce que l'on appelle la démocratie illibérale, c'est-à dire le non-respect de la liberté de la presse, la liberté de la justice et des institutions politiques, a affirmé Pierre Moscovici. C'est vraiment la politique que je déteste et c'est des gens que je combattrai jusqu'à mon dernier souffle».

«On ne change pas l'Europe avec des provocations», avait déclaré Matteo Salvini, le patron de la Lega, à propos du geste de M. Ciocca. Après avoir parlé d'un «manque de respect», le commissaire avait déjà qualifié, mercredi, le geste de «grotesque» sur Twitter.

(L'essentiel/afp)