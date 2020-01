Des propos racistes sur Facebook font réagir

Le média belge Focus & WTV a relayé, mardi, sur sa page Facebook, l'opération de sauvetage de migrants menée par la police belge au large de La Panne. Une publication prise d'assaut par de très nombreux commentaires antimigrants. «Laissez-les nager, ce n'est pas très loin et on sera débarrassé» ou «le plus important est de trouver le bateau», pouvait-on lire.

Le parquet d'Ypres a ouvert une enquête, plusieurs dizaines de ces commentaires tombant sous le coup de la législation antiraciste belge. En novembre, un futur centre d'accueil de demandeurs d'asile avait déjà été touché par un incendie d'origine criminelle, dans un contexte de progression du parti anti-immigration Vlaams Belang, deuxième force politique de la région. Les réactions suite à l'ouverture de l'enquête se sont multipliées au sein de la classe politique flamande, à l'image du président de la N-VA Bart de Wever, qui a tweeté qu'«il n'y avait pas de place pour le racisme dans la nation flamande».

Pour rappel, la police était à pied d'œuvre, mardi, à La Panne, pour retrouver des embarcations de migrants qui tentaient de traverser la Manche. Cinq Iraniens et un Afghan (ce dernier en état d'hypothermie) ont été retrouvés, alors que leur bateau de fortune avait chaviré. Mais huit autres personnes étaient portées disparues et auraient réussi à rejoindre le rivage.

(L'essentiel/afp)