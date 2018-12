Une bombe vise une télé privée, pas de blessés

Une bombe artisanale a explosé lundi tôt lundi matin devant le bâtiment où siège le groupe de radiotélévision privée Skaï dans la banlieue balnéaire d'Athènes sans faire de victime, provoquant des dégâts matériels à la façade de l'immeuble, a indiqué la police. La bombe composée d'un engin artisanal a explosé vers 2h30 locales (1h30 au Luxembourg)), 45 minutes après un appel téléphonique anonyme à une autre chaîne de télévision et à un site d'information pour prévenir de l'imminence de l'explosion, selon une source policière.

Après cet appel téléphonique, la police a aussitôt bouclé les rues avoisinantes et évacué l'immeuble où siège la radiotélévision Skaï, l'une des plus importantes du pays appartenant à la famille d'armateurs Alafouzos. Selon la police, la bombe a été placée près de la clôture du bâtiment et fait voler en éclats les vitres de l'entrée principale du bâtiment. «La démocratie n'est pas menacée», a indiqué la ministre de la Protection du citoyen Olga Gerovassili, qui est allée sur les lieux de l'explosion accompagnée de la direction de la police. Elle a mis en garde tous ceux qui «laissent la voie libre au terrorisme ou au fascisme». La police antiterroriste a ouvert une enquête, privilégiant la piste des groupes extrémistes grecs.

Les attentats visant des radiotélévisions, banques, établissements publics ou représentations diplomatiques sont récurrents en Grèce depuis des années, imputés à des groupes anarchistes ou d'extrême-gauche. Il y a un mois une tentative d'attentat à l'engin incendiaire avait eu lieu devant le domicile d'un vice-procureur de la cour de cassation à Athènes. Le dispositif avait été découvert par la police et désamorcé à la suite deux appels téléphoniques anonymes d'avertissement à deux médias.

Bomb goes off outside SKAI TV in Athens: https://t.co/PNfcOy1h9P pic.twitter.com/Ma3g0wQyuF — NEOS KOSMOS (@NeosKosmos) 17 décembre 2018

(L'essentiel/afp)