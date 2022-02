«Beaucoup plus que des manœuvres russes»

C'est «beaucoup plus que des manœuvres» et «la Russie est assurément en mesure, sans autre forme d'avertissement, d'attaquer» l'Ukraine, a dit Jens Stoltenberg à la chaîne de télévision allemande ZDF. Un responsable américain a estimé vendredi que la Russie disposait de 190 000 hommes aux abords de Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes. Jusqu'à alors, ils parlaient de 150 000 aux frontières du pays.

Washington menace de faire de la Russie un «paria»



Les sanctions internationales promises par les Occidentaux si le président Vladimir Poutine décide d'envoyer des troupes envahir l'Ukraine feront de la Russie un «paria», a prévenu vendredi le conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'économie internationale de la Maison Blanche, Daleep Singh.

La Russie serait en outre «isolée des marchés financiers mondiaux et privée des apports technologiques les plus sophistiqués», a-t-il précisé avant d'affirmer que les Etats-Unis étaient «prêts» en cas d'utilisation par la Russie des ressources en énergie comme levier de pression.

«Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que nous assistons à la plus grande concentration de forces militaires depuis la fin de la Guerre froide», a jugé à ce sujet M. Stoltenberg, en marge de la Conférence sur la Sécurité de Munich, grand rendez-vous annuel sur les questions de défense, qui s'est ouverte dans la journée.

Le secrétaire général de l'Otan a souligné dans ce contexte suivre de près le débat qui enfle en Suède et en Finlande sur une possible adhésion à l'Otan, en raison des tensions russo-ukrainiennes, alors que ces deux pays nordiques n'en font pas partie aujourd'hui.

«Nous écoutons très attentivement ce qui vient de Suède et de Finlande, ils ne se sont pas portés candidats» à une adhésion à l'Alliance atlantique, «mais ils ne veulent pas non plus que l'Otan ferme la porte au cas où un jour ils voudraient le faire», a-t-il dit.

La Russie est «responsable» des dernières cyberattaques Les Etats-Unis ont accusé vendredi la Russie d'être «responsable» des dernières cyberattaques ayant visé mardi plusieurs sites internet militaires officiels ukrainiens et deux banques publiques, des attaques pour lesquelles le Kremlin avait nié toute responsabilité. «Nous pensons que l’État russe est responsable des vastes cyberattaques contre des banques ukrainiennes cette semaine», a affirmé Anne Neuberger, conseillère de la Maison Blanche sur les piratages informatiques, au moment où les tensions sont à leur comble dans la crise avec la Russie autour de l'Ukraine.

(L'essentiel/AFP)