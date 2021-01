«Mein Kampf» republié, hommage aux... victimes

Une édition annotée de «Mein Kampf» va paraître cette semaine en Pologne, pour la première fois dans ce pays, et l'historien qui l'a préparée rétorque aux critiques qu'il s'agit d'«un hommage aux victimes». Le manifeste d'Adolf Hitler, publié en 1925, est entré dans le domaine public en 2016 mais n'a guère été réédité depuis. Pour le moment, seule l'Allemagne en a publié une version annotée, en 2016, qui compte 2 000 pages et s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires.

L'édition critique polonaise, qui sera donc la deuxième au monde, compte mille page, dont la moitié constituées de notes. «Selon les critiques, la publication de ce livre constitue une offense à la mémoire des victimes du national-socialisme. A mon avis, c'est le contraire», estime le professeur Eugeniusz Krol, historien et politologue, spécialiste de l'époque nazie qui a préparé cette édition pendant près de trois ans.

C'est «un hommage aux victimes du système criminel et un avertissement pour les générations à venir», assure-t-il. Le livre qui doit être publié mercredi constitue, lui, «une source historique dans un contexte plus large» et «ne devrait pas être exploité par les forces extrémistes», estime-t-il.

(L'essentiel/afp)