Red Bull accusé d'avoir violé une zone protégée

Les images sont à couper le souffle: Red Bull a publié cette semaine un clip dans lequel on voit des adeptes de vol en combinaison ailée (ou wingsuit) planer au-dessus des Alpes suisse. Frissons garantis. Sauf que ce film est entaché d'un couac gênant: pour les besoins du tournage, en septembre dernier, les protagonistes ont mandaté un hélicoptère d'Air-Glaciers. Celui-ci faisait des va et vient pour transporter les troupes dans une réserve naturelle doublement classée, au pied du Grand Muveran. Le droit suisse interdit pourtant les atterrissages d'aéronefs dans cette zone de protection des mammifères et des oiseaux, sauf exception motivée à l'avance qui les justifierait.

Cette situation fait bondir l'organisation locale Pro Natura. Elle n'a jamais été consultée en vue de l'opération, et elle est bien décidée à demander des comptes. «La nature n'est pas une zone récréative géante ou tout et n'importe quoi est acceptable», s'emporte Nicolas Wüthrich, son responsable de l'information. Les vélos et les chiens sans laisse y sont d'ailleurs interdits. «Le dérangement sur la faune n'est pas négligeable, reprend-il. Nous sommes étonnés qu'une entreprise aussi importante que ni Red Bull n'ait pas eu de sensibilité vis-à-vis du site. Nous sommes ici dans une démarche totalement commerciale. La vidéo passe un très mauvais message.»

Red Bull et Air-Glaciers auraient planifié et préparé ce tournage conjointement. Contactées jeudi par nos confrères suisses de 20 Minutes, aucune des deux sociétés n'a répondu aux questions sur les détails du projet. Pas plus que leur partenaire touristique Villars-Gryon-Les Diablerets. Côté autorités, les premiers éléments semblent montrer qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée. «Mais des vérifications sont actuellement en cours au sein des différents services de l'État de Vaud», précise Denis Rychner, de la Direction générale de l'environnement. Si cette piste devait se confirmer, les différents protagonistes du clip s'exposeraient à une dénonciation du Canton de Vaud.

(L'essentiel)