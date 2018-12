L'Union européenne a voté son budget 2019

Le Parlement européen a adopté mercredi le budget 2019 de l'UE, point final à des négociations de fin d'année difficiles qui avaient nécessité une nouvelle proposition de la Commission après un blocage. Le budget 2019, année pendant laquelle le Royaume-Uni a accepté de maintenir sa contribution malgré le Brexit, prévoit un montant global de 165,8 milliards en termes d'engagements (sommes prévues pour des programmes qui peuvent s'étendre sur plus d'une année) et de 148,2 milliards d'euros en termes de paiements (sommes effectivement dépensées).

Un accord avec le Japon



Le Parlement européen a approuvé mercredi un vaste accord commercial entre l'UE et le Japon, le plus important jamais négocié, présenté comme «un signal» au monde face au protectionnisme de Donald Trump et la crise politique qui entoure le Brexit.



Cet accord, approuvé par 474 voix pour, 152 contre et 40 absentions, doit entrer en vigueur le 1er février 2019.

Une somme de 1,3 milliard d'euros est mise de côté pour permettre à l'UE de réagir en cas d'imprévus. La Commission avait dû présenter un nouveau projet de budget fin novembre après l'échec de négociations tendues entre les eurodéputés et les États membres. Le principal point de blocage portait sur le souhait du Parlement européen de pouvoir utiliser en 2019 des crédits qui avaient été prévus mais non utilisés en 2017 pour le programme européen de recherche «Horizon 2020».

Le Conseil de l'UE (les États membres) s'était félicité, à l'issue des négociations, d'un budget «solide qui va aider à gérer de façon efficace la migration, bénéficier aux chercheurs et aux jeunes, et soutenir la croissance économique en Europe», selon Hartwig Löger, ministre des Finances autrichien, dont le pays tient la présidence tournante de l'UE. Les fonds dédiés à la gestion de la migration (1,1 milliard d'euros) ont été renforcés (+55,9% par rapport à 2018). Les budgets annuels de l'UE s'inscrivent dans un cadre pluriannuel de sept ans (2014-2020 pour celui en cours), qui fixe des montants maximaux.

(L'essentiel/afp)