L'Eglise prend des mesures contre les abus sexuels

L'Eglise portugaise va créer une commission nationale pour étudier la question des violences sexuelles sur les «mineurs et adultes vulnérables» et accompagner les victimes au sein de l'institution catholique, a annoncé jeudi la conférence épiscopale portugaise. «Nous n'avons pas peur» de cette thématique, a déclaré Mgr José Ornelas, président de la conférence épiscopale portugaise (CEP), durant une conférence de presse.

Les évêques portugais, qui affirment dans un communiqué prendre «la question du soutien et de l'accueil des victimes» au «sérieux», ont acté la création de cette commission à l'issue d'une assemblée épiscopale qui se tient depuis lundi à Fatima (centre), un haut-lieu de pèlerinage catholique. Ce comité, qui va coordonner des groupes de travail au niveau local, permettra «d'harmoniser les méthodes et mieux comprendre ce phénomène dans le temps», a expliqué Mgr Ornelas. «Nous voulons que cette commission aille au fond des choses» et qu'elle permette d'avoir une «dimension claire de cette situation», a-t-il souligné.

Peu de plaintes

Plusieurs personnalités ont adressé cette semaine une pétition à la conférence épiscopale afin de réclamer une enquête indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Eglise, semblable à ce qui a été réalisé en France. L'Eglise française a mis en place une commission indépendante sur la pédo-criminalité qui a identifié au moins 216 000 victimes de clercs (prêtres ou diacres) ou de religieux en France depuis 1950. En Allemagne, le clergé a financé une étude qui a révélé 3 677 cas entre 1946 et 2014.

Le fait qu'il y ait peu de plaintes au Portugal «ne peut être un argument» pour ne pas agir, estiment les signataires portugais de cette lettre ouverte. Si l'Eglise ne lance pas cette «enquête approfondie et indépendante» cela pourrait être perçu comme le désir de cacher quelque chose, ont-ils estimé. Les commissions diocésaines déjà en place localement et chargées de suivre les questions d'abus sexuels sont «composées de nombreux laïcs», a indiqué Mgr Ornelas, ajoutant qu'elles jouissaient d'une «liberté» dans la «recherche intransigeante de la vérité».

(L'essentiel/afp)