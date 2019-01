Elle frappe deux plateaux pour effrayer le braqueur

«Je conseille toujours à mon personnel de ne pas prendre de risques en cas de braquage. Mais ce que ma serveuse a fait, c'est magnifique!» Il y a de la fierté dans la voix du patron du Blues Bar, un établissement situé en Suisse, non loin de Genève et le long de la frontière française. Il y a quelques jours en fin d'après-midi, un homme, capuche sur la tête et armé d'un couteau de cuisine, est entré dans le bistrot. Il s'est approché du bar et a discrètement exigé de l'employée qu'elle lui remette le contenu de la caisse.

«Elle a refusé. Ensuite, elle a pris deux plateaux de serveuse, les a frappés l'un contre l'autre en hurlant: "Appelez la police!". Le voleur a paniqué et s'est enfui», narre le propriétaire des lieux. Un client a poursuivi le malfrat à pied. En vain. Ce dernier a pu traverser la frontière située à quelques pas et a disparu. Une enquête est en cours.

La serveuse, âgée d'une quarantaine d'années, est allée déposer plainte... «avant de revenir travailler, indique son patron, admiratif. Elle a été un peu choquée, mais sinon, ça va». En 38 ans de métier, c'est la première fois que ce restaurateur a été confronté à une tentative de braquage, «et j'espère bien que c'est aussi la dernière».

(L'essentiel)