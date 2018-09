La Belgique devrait éviter la pénurie d'électricité

La Belgique, qui redoute une pénurie d'électricité en novembre, disposera, en cas de besoin, de capacités fournies par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, a assuré mercredi la ministre belge de l'Énergie Marie-Christine Marghem. «J'ai appelé mon collègue allemand, mon collègue néerlandais et mon collègue français mardi, qui ont accepté de jouer le jeu de la solidarité», a affirmé Mme Marghem à Bel-RTL. «La France est en train de finaliser son Plan hiver et nous aurons au moins pour l'Allemagne et les Pays-Bas, au moment où je vous parle, la pleine capacité venant de ces deux pays, sachant que la France va me dire ce qu'il en est dans les heures qui viennent», a-t-elle ajouté.

La ministre libérale francophone doit affronter depuis le week-end les vives critiques de l'opposition, qui l'accuse d'avoir mal anticipé les problèmes d'approvisionnement en électricité d'origine nucléaire. En novembre, un seul des sept réacteurs nucléaire belges exploités par Electrabel fonctionnera, a-t-on appris tout récemment, une conséquence de la vétusté des installations, qui conduit à des périodes d'arrêt pour cause d'entretien régulièrement rallongées.

Vendredi, Electrabel avait annoncé qu'elle devait reporter à respectivement juin et mars le redémarrage de ses réacteurs Tihange 2 et Tihange 3, initialement attendu pour le 31 octobre et le 30 septembre. Résultat, Mme Marghem a poussé lundi un coup de colère contre l'exploitant, accusé de «ne pas avoir planifié de manière suffisamment intelligente» ses travaux d'entretien. Et ses déclarations ont eu pour effet de raviver la polémique sur la prolongation de l'exploitation de certains réacteurs et l'engagement du gouvernement à sortir du nucléaire à l'horizon 2025.

(L'essentiel/afp)