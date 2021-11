Une cabine de téléphérique se détache et s’écrase

Un drame est survenu dimanche sur une ligne de téléphérique du nord de la République tchèque. L’une des deux télécabines se rendant sur le Jested (1012 mètres), le plus haut sommet des montagnes Jeschken, s’est détachée avant de s’écraser au sol. Seul dans la cabine, un membre du personnel a perdu la vie, selon la BBC. Quatorze personnes se trouvaient dans la seconde télécabine au moment du drame. Elles ont été évacuées par les pompiers. «Elles n’ont pas été blessées, mais étaient en état de choc», a indiqué le porte-parole des services de secours, Michael Georgiev.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances du drame. Prisé des touristes, le téléphérique du Jested mène à un restaurant, un hôtel, une tour de télévision ainsi qu’une station de ski. Plus de 210 000 personnes ont utilisé l’année dernière cette remontée mécanique, qui est actionnée manuellement par le personnel. Il s’agit du plus ancien téléphérique de République tchèque: il a été mis en service en 1933. D’après The Independent, l’accident est survenu la veille d’une fermeture de deux semaines pour des travaux de maintenance.

Ce drame n’est pas sans rappeler la catastrophe de Stresa, survenue en mai dernier. Quatorze personnes avaient alors perdu la vie. Seul un petit garçon de 5 ans a survécu, et se retrouve désormais au cœur d’une bataille judiciaire.

(L'essentiel/joc)