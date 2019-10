Les morts dans le camion étaient tous chinois

Les 39 morts retrouvés mercredi dans un camion en Grande-Bretagne étaient tous de nationalité chinoise, affirment la BBC et Sky News. Des représentants de l'ambassade de Chine au Royaume-Uni doivent d'ailleurs se rendre dans les prochaines heures sur les lieux où les corps ont été découverts. Ce drame en rappelle un similaire de juin 2000, lorsque 58 clandestins chinois avaient été retrouvés morts asphyxiés dans un camion dans le port de Douvres (sud de l'Angleterre).

L'enquête sur le drame révélé mercredi continue. Deux perquisitions ont été menées jeudi matin, en Irlande du Nord, d'où le conducteur du poids lourd est originaire. Il avait récupéré à Purfleet le conteneur en provenance de Belgique, mardi. On ne sait pas si les victimes se sont cachées dans le conteneur en Angleterre ou plus tôt, à Zeebruges. Et il n'est pas certain non plus que le conducteur du poids lourd avait connaissance de son macabre chargement, alors qu'il transportait une remorque frigorifique où la température peut descendre à -25°C.

La BBC raconte que le village de Laurelvalve, d'où le chauffeur Mo Robinson est originaire, est «complètement sous le choc». «La communauté locale espère qu'il sera innocenté, mais c'est entre les mains de la police de l'Essex et nous allons laisser le soin à ces professionnels de tenter d'attraper les responsables» du drame, explique un procureur nord-irlandais. Les autorités nord-irlandaises ont indiqué enquêter pour identifier «des groupes du crime organisé qui pourraient avoir joué un rôle» dans le drame.

(L'essentiel)