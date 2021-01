Au moins deux morts dans une explosion à Madrid

«Au moins» deux personnes ont péri dans la très violente explosion qui a détruit mercredi un immeuble du centre de Madrid, a annoncé à la presse le maire de la capitale, José Luiz Martínez Almeida. L'explosion, due au gaz, a également fait un nombre indéterminé de blessés, a-t-il dit, ajoutant que leurs blessures seraient «légères».

Six étages de cet immeuble ont été soufflés par l'explosion, selon un des correspondants de l'AFP sur place. L'immeuble, d'où s'échappait de la fumée, jouxte une résidence pour personnes âgées et est proche d'un établissement scolaire. Les pompiers et les services de secours se sont immédiatement rendus sur place et la police a bouclé la rue.

Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

???????? ALERTE - Une très forte explosion a eu lieu il y a quelques minutes dans la rue de #Toledo à #Madrid. Les secours sont sur place. Le choc aurait été ressenti dans toute la ville. pic.twitter.com/KjWWKBKi1I — Mediavenir (@Mediavenir) January 20, 2021

(L'essentiel/AFP)