Le président kosovar accusé de crimes de guerre

Les procureurs du tribunal spécial pour le Kosovo ont accusé mercredi le président kosovar Hashim Thaci de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit contre la Serbie, à la fin des années 1990. Il fait l'objet de dix chefs d'accusation.

Ces charges portent notamment sur des accusations de «meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture», a annoncé le tribunal basé à La Haye, dans un communiqué. Un juge du tribunal «examine actuellement l'acte d'accusation pour décider s'il convient de confirmer les charges», a-t-il précisé.

Hashim Thaci s'était réfugié durant quatre ans en Suisse dans les années 1990, avant de participer à la création de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), le mouvement de guérilla indépendantiste. Ces accusations concernent aussi Kadri Veseli, l'ex-patron du renseignement de l'UCK et actuel dirigeant du Parti démocratique du Kosovo (PDK), la formation au pouvoir, ainsi que «d'autres personnes».

«L'acte d'accusation allègue que Hashim Thaci, Kadri Veseli et les autres accusés sont pénalement responsables de près de 100 meurtres», a indiqué le tribunal.

Exécutions sommaires et trafic d’organes

Créé en 2015, le tribunal spécial pour le Kosovo est chargé d'enquêter sur les crimes présumés commis par l'UCK, principalement contre des Serbes, des Roms et des opposants albanais à la guérilla pendant et après le conflit de 1998/1999. Sa création avait fait suite à une enquête internationale lancée sur la base d’un rapport du Conseil de l'Europe qui mettait en cause d'anciens commandants du mouvement indépendantiste.

Ce rapport, rédigé par l'ancien conseiller aux États, Dick Marty (PLR/TI), évoquait la mort ou la disparition de 500 personnes, dont 400 Serbes, après les bombardements de l'OTAN en juin 1999 et le retrait des troupes serbes. Dans son rapport, l’ancien procureur général du canton du Tessin faisait notamment état d'exécutions sommaires, d'enlèvements et d'un trafic d'organes prélevés sur des victimes.

