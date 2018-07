Harcelée, elle débarque au bal avec 127 motards

Depuis l'âge de 7 ans, Chloe Robson vit un enfer à l'école. Son calvaire a commencé à l'école primaire, quand ses camarades se sont mis à se moquer de son apparence et de sa manière de parler. Les brimades se sont aggravées au fil des années, la Britannique se faisant sans cesse pousser ou bousculer, quand certains élèves ne lui lançaient pas des choses dessus. Aujourd'hui âgée de 16 ans, Chloe a très peu d'estime pour elle-même et pense que ces années de souffrance auront un impact à long terme sur son existence. «Je me suis sentie abandonnée et seule», confie-t-elle au «Sun».

BBC News - North East Bikers Against Bullies give girl prom to remember https://t.co/oIfEJmreZB— Ilikefilmme (@vespa2222) 2 juillet 2018

Autant dire que c'est avec beaucoup d'anxiété que l'adolescente se préparait à participer au bal de promo de son école, au château de Lumley (nord de l'Angleterre). Pour permettre à la jeune femme de faire taire une bonne fois pour toutes ses détracteurs et de prendre confiance en elle, son oncle a sorti les grands moyens. Membre d'un groupe baptisé «Bikers Against Bullies» (motards contre harceleurs), Grant Robson a convaincu ses nombreux camarades d'escorter Chloe à la fête.

Teenager fights back bullies by showing up to prom with 120 bikers. https://t.co/iMIseB90t2 pic.twitter.com/PvH8ml5dVs— LADbible (@ladbible) 1 juillet 2018

L'arrivée de l'adolescente en a mis plein la vue aux autres lycéens et à leurs professeurs, relate la BBC. Pas moins de 127 bikers, moteurs vrombissants, ont accompagné la voiture de la jeune femme jusqu'au lieu de la soirée. «C'était un grand choc quand nous avons entendu les moteurs et que tous les motards sont arrivés. Je n'en attendais pas autant, mais cela m'a aidée à me sentir soutenue et confiante», confie la Britannique. Chloe compte désormais aider le groupe de son oncle à se développer sur les réseaux sociaux. Une manière pour elle de contribuer à la lutte contre le harcèlement scolaire.

(L'essentiel/joc)