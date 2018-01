Petit en pyjama sur le balcon: 10 ans de prison

En première instance, la mère et le beau-père de l’enfant avaient été respectivement condamnés à six ans de prison ferme et cinq ans de prison avec sursis. La cour d’appel de Bruxelles a été plus loin et a condamné, vendredi, chacun à 10 ans de prison ferme pour torture et traitement inhumain, rapportent les médias belges.

Le 26 décembre 2016, à Saint-Josse-ten-Noode, en banlieue de Bruxelles, un couple avait appelé les secours en indiquant que leur petit garçon de 6 ans était inconscient après une chute. Il s’est finalement avéré que le petit souffrait d’une grave hypothermie et de malnutrition. Les enquêteurs ont découvert que l’enfant avait passé 15 heures sur le balcon, dans le froid, de 5h à 20h, puni par son beau-père pour être allé chercher à manger dans la cuisine.

Le jeune adulte, âgé de 21 ans, a reconnu ne pas avoir réalisé la gravité des faits tandis que la maman, de 31 ans, niait les faits. La sœur jumelle du petit garçon souffrait également de malnutrition. Les deux enfants, régulièrement maltraités, avaient alors été placés par le juge de la jeunesse.



(MC/L'essentiel)