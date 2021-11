L'activité sexuelle des touristes détruit les dunes

À Gran Canaria, les dunes de la réserve naturelle de Maspalomas sont bien connues des touristes des îles Canaries comme un lieu insolite pour faire l’amour. Or des chercheurs internationaux, dans une étude à paraître en janvier 2022 dans le «Journal of Environmental Management», exhortent les touristes à arrêter de pratiquer leurs activités sexuelles à cet endroit, ces rencontres coquines ayant des conséquences environnementales désastreuses.

Les chercheurs ont ainsi identifié 298 «lieux de sexe» sur une superficie de plus de 5700 mètres carrés. La végétation y est particulièrement dense avec la présence de plantes rares. Selon les chercheurs, ces plantes sont piétinées ou arrachées par les couples qui construisent leur propre «nid» sur la plage. Et d’abandonner préservatifs, cigarettes, papier toilette, mouchoirs sur place. Huit espèces végétales indigènes sont ainsi touchées et trois sont même menacées d’extinction.

Danger pour les lézards géants

Les chercheurs rapportent également que plusieurs lézards géants seraient morts étouffés par les préservatifs et autres déchets abandonnés. «Nous ne voulons pas interdire le sexe en plein air, mais nous voulons sensibiliser les gens aux conséquences de leurs actes», a déclaré à CNN un des assistants ayant participé à cette étude. Les conséquences, dit-il, sont comparables aux dommages causés par les conducteurs de véhicules tout-terrain avec leurs 4x4.

Avant la pandémie, environ 14 millions de touristes visitaient l'île chaque année. 15% seraient attirés par les zones gay-friendly du sud de l'île, selon le rapport.

(L'essentiel/vja)