La Belgique tente encore de former un gouvernement

Le roi des Belges Philippe a annoncé mardi avoir confié une nouvelle mission à un chef de parti en vue de la formation d'un gouvernement majoritaire, ce dont la Belgique est privée depuis décembre 2018. Alors que les milieux économiques s'impatientent, 450 jours après les législatives de mai 2019, le roi a pris acte de l'échec de la précédente mission, qui était menée conjointement depuis un mois par Paul Magnette et Bart De Wever, présidents du PS (socialistes francophones) et de la N-VA (nationalistes flamands).

Le souverain «a accepté leur démission» et «chargé Egbert Lachaert (président de l'Open VLD, les libéraux flamands) de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d’un gouvernement qui s’appuie sur une large majorité au parlement», a indiqué le palais royal. «Monsieur Lachaert a accepté cette mission et fera un premier rapport au Roi le 28 août». En comptant missions royales et initiatives de responsables politiques, il s'agit de la dixième tentative pour accorder les positions des différentes familles (libéraux, écologistes, socialistes, démocrates-chrétiens etc) et tenter de bâtir un programme de gouvernement au niveau fédéral.

Pays ingouvernable?

L'actuel gouvernement conduit par la libérale francophone Sophie Wilmès est une coalition de seulement trois partis de centre-droit, s'appuyant sur une petite minorité de sièges à la Chambre (38 sur 150). Selon la plupart des analystes, Mme Wilmès devrait perdre le mois prochain la confiance des députés, un soutien majoritaire qu'elle avait obtenu à la mi-mars pour six mois dans les conditions exceptionnelles de la lutte anti-coronavirus. Il faut «se ressaisir d'urgence», notait mardi le quotidien L'Echo. «Il est moins une», titrait Le Soir.

Jeudi dernier, libéraux et écologistes avaient torpillé les efforts de MM. Magnette et De Wever en dénonçant «leur schéma conduisant à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles». Le socle de l'entente PS/N-VA était en effet constitué d'une nouvelle réforme de l'État, avec une régionalisation plus poussée des compétences, accordée par le camp socialiste aux nationalistes flamands en échange d'une série de mesures de soutien socio-économique pour panser les plaies de la pandémie. Avec un record de 541 jours sans gouvernement en exercice en 2010-2011, la Belgique a la réputation d'être un pays ingouvernable.

