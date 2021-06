Des nouvelles images accablent le téléphérique

Depuis combien de temps les responsables du téléphérique reliant Stresa au mont Mottarone, désactivaient-ils volontairement le frein d’urgence de la structure? Dans un premier temps, témoins et enquêteurs avaient avancé un prudent «quelques jours avant» le drame, avant de passer à un plus réaliste «depuis l’hiver dernier». Or, des photos prises en 2014 par un Suisse tendent à prouver que cette pratique était en vigueur depuis bien plus longtemps, révèle la chaîne allemande ZDF.

Vidéaste amateur passionné de télécabines et téléphériques, Michael Meier s’est intéressé de près à la catastrophe survenue près du lac Majeur. Le Suisse a retrouvé des images troublantes qu’il a lui-même réalisées à Stresa en 2014, puis en 2016 et 2018. On peut voir sur ces archives que les «fourchettes», à savoir le dispositif permettant de désactiver le frein, ont été insérées sur l’une des cabines. «Voici un cliché datant de 2016, peu après l’ouverture du téléphérique rénové. (…) On peut voir les deux «fourchettes», les mêmes que nous avons vues dans les médias», explique Michael Meier à ZDF.

La chaîne allemande a fait parvenir ces photos à la procureure de Verbania, Olimpia Bossi. Elle les analysera avec les carabiniers, comme c’est le cas de toutes les autres images postées sur les réseaux sociaux après le drame. Si les soupçons sont confirmés, les enquêteurs utiliseront les images du Suisse pour renforcer l’argument selon lequel il est impossible que les deux hauts responsables n’aient pas été au courant de l’utilisation de ces «fourchettes» sur une période aussi prolongée, explique le Corriere della Sera.

Pour rappel, la juge Donatella Banci Bonamici a déclaré avoir trouvé une «absence totale d’éléments» contre ces deux hommes, à savoir le directeur technique et le dirigeant de la société d’exploitation du téléphérique. Ils ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. En revanche, la magistrate a estimé que le directeur du service a essayé de faire porter le chapeau en partie à ses deux supérieurs, après avoir agi «au mépris total de la vie humaine, avec une négligence ahurissante.» L’homme a été assigné à domicile.

La procureure avait alors indiqué qu’elle allait étudier soigneusement la décision de la juge, susceptible d’appel.

(L'essentiel/joc)