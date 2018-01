Un hélicoptère et un avion se percutent en vol

Les deux appareils se sont écrasés vers la commune de Rheinhausen, dans les environs de Karlsruhe, a précisé la police sans pouvoir pour le moment donner des détails sur les causes de l'accident. Les autorités n'étaient pas non plus en mesure de préciser le nombre exact de passagers dans chacun des appareils.

Les collisions en vol sont très rares. L'un des accidents les plus marquants dans le pays s'est produit en 2002 quand un avion cargo a heurté en vol un appareil Tupolev transportant des passagers, faisant 71 morts.

(L'essentiel/AFP)