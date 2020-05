La police d'Italie a démantelé un réseau mafieux

La police italienne a annoncé jeudi avoir démantelé un vaste réseau criminel mafieux dans le sud de l'Italie, accusé du détournement de 110 millions d'euros de fonds publics et européens. Soixante-trois suspects dont onze fonctionnaires ont été interpellés durant l'opération «Waterfront» visant la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, selon la police locale. Ils sont accusés de fraude, corruption et détournements de fonds publics. «Ce réseau criminel avait pour objectif de prendre le contrôle du système de tous les marchés publics en Calabre», selon la police.

Quatorze suspects ont été placés en détention et les actifs financiers de 45 personnes et 35 sociétés ont été saisis dans la région, à Rome et en Toscane. Selon les enquêteurs, ce cartel était organisé autour de multiples sociétés qui ont remporté «au moins 22 marchés publics, dans une fraude systématique contre la région de Calabre et la Commission européenne». Sept de ces marchés, entre 2007 et 2013, concernaient 42 millions d'euros de fonds de l'UE destinés au développement urbain de la localité de Gioia Tauro et à son littoral, un port de la botte italienne.

La mafia renforcée par la crise économique?

Des «fraudes systématiques» ont également été identifiées dans d'autres contrats publics liés à ces fonds. Outre des manipulations comptables, les enquêteurs ont établi la complicité d'entreprises sous-traitantes, qui ont utilisé des matériaux de mauvaise qualité pour leurs chantiers. La 'Ndrangheta, au nom tiré du grec ancien «courage», passe généralement pour avoir dépassé les mafias sicilienne et napolitaine, grâce au trafic de cocaïne provenant d'Amérique latine.

Cette opération policière intervient au moment où le pays, touché de plein fouet par le nouveau coronavirus qui y a fait plus de 33 000 morts, sort prudemment de deux mois de confinement et tente de relancer son économie à genoux. La péninsule s'inquiète de l'impact de la pandémie, qui pourrait fortement profiter aux mafias grâce à leur capacité à rebondir sur l'appauvrissement d'une partie de la population et à capter certaines aides publiques ou européennes de l'après-Covid-19. En décembre dernier, une vaste opération de police contre la 'Ndrangheta s'était soldée par 334 arrestations, dont un colonel de police et un ancien député.

(L'essentiel/afp)