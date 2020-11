Un prêtre qui défiait les gestes barrières contaminé

L’église de la ville d’Iérissos en Chalcidique (nord) a annoncé samedi dans un communiqué publié sur son site que «son métropolite (ndlr: évêque) a été testé positif au Covid-19 et restera en quarantaine». «L’église fermera pour quatorze jours afin d’endiguer le virus», précise-t-elle.

Une vidéo tournée depuis quelques mois et partagée dimanche sur les réseaux sociaux montre Mgr Théoklitos déclarant dans son église: «J’ai 65 ans, j’ai célébré la communion (...) est-ce que vous croyez que j’ai le coronavirus?» «Si les médecins souhaitent m’examiner, je suis à leur disposition», poursuit-il. Selon le rituel de la communion, les croyants boivent un peu de vin que le prêtre leur tend dans une cuillère partagée par les fidèles.

La nouvelle de la contamination de Mgr Théoklitos a provoqué de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux concernant la poursuite de la communion par l’Eglise orthodoxe de Grèce. «Je regrette que mon épreuve personnelle ait servi d’occasion à certains pour s’en prendre à l’église», a déploré dimanche soir Mgr Théoklitos, cité sur le site de son église.

Il a assuré qu’«il n’avait pas contracté le coronavirus dans une église» et «appelé tout le monde à respecter son épreuve» et «à ne pas s’en servir pour faire de la surenchère sur les médias et l'internet».

«Une affaire de responsabilité individuelle»

La question de communion fait polémique en Grèce depuis le début de la pandémie. L’Eglise, non séparée de l’Etat et très influente, insiste sur la poursuite de la communion alors que le gouvernement soutient que «la communion est affaire de responsabilité individuelle».

A l’instar de nombreux pays européens pour contrer la deuxième vague du coronavirus, la Grèce a imposé samedi un confinement partiel.

Dimanche, à Thessalonique (nord), deuxième ville du pays particulièrement touchée, un plan d’urgence a été mis en place prévoyant une cinquantaine de lits supplémentaires aux unités d’urgence, selon le ministère de la Santé.

