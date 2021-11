Quels pays voisins pensent à un reconfinement?

L'Europe fait face à une remontée spectaculaire des cas de contamination au Covid, depuis plusieurs semaines, et le Luxembourg n'échappe pas à la dynamique. D'après la dernière rétrospective fournie jeudi, le Grand-Duché enregistrait un taux d'incidence de 228 cas pour 100 000 habitants. Si le gouvernement se garde la possibilité de prendre des mesures d'ici à Noël, un confinement n'est pas dans les tuyaux.

L'Autriche, elle, a franchi le pas, d'abord en confinant les personnes non vaccinées, puis en décidant d'un confinement général à partir de lundi. Inenvisageable il y a quelques semaines, le retour des restrictions dures de l'année passée n'est plus un sujet tabou. C'est notamment le cas en Allemagne, où le taux d'incidence atteint 377 cas pour 100 000 habitants, avec de fortes disparités selon les régions (plus de 1 200 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes bavaroises) et même entre villes relativement proches de nous. À la frontière luxembourgeoise, Trèves enregistre 153 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, Sarrebruck plus de 403.

L'Allemagne y pense... pas la France

Dans ce contexte, les autorités allemandes ont donc décidé d'instaurer un pass sanitaire encore plus restrictif dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois patients pour 100 000 habitants. À ces endroits, seules les personnes vaccinées ou guéries pourront accéder aux lieux de sortie et de divertissement (bars, restaurants, concerts). Et le pays frontalier du Luxembourg pourrait aller encore plus loin en imitant ses voisins autrichiens. Un confinement général «ne peut être exclu», a reconnu le ministre de la Santé, Jens Spahn.

Une solution que ne préconise pas la France. Malgré une reprise épidémique certaine, l'Hexagone enregistre des taux d'incidence moins importants qu'en Allemagne et qu'au Luxembourg. Élevé dans certains départements (241 en Ardèche), il demeure inférieur à 100 dans une bonne partie des régions. En Moselle et Meurthe-et-Moselle, 115 et 93 cas pour 100 000 habitants ont respectivement été enregistrés sur les sept derniers jours. Jeudi, le président français Emmanuel Macron jugeait «non nécessaire» le confinement des personnes non vaccinées, tandis que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, écartait pour sa part l'idée d'un confinement généralisé.

Les Belges sont prêts

Avec 1 286 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours, la Belgique se retrouve dans une situation comparable à celle de l'Allemagne. L'exécutif n'envisage toutefois pas de confinement, «grâce aux personnes qui ont fait le choix de se vacciner», a salué le Premier ministre Alexander De Croo. La population semble pourtant s'y préparer. D'après un sondage, les deux tiers des Belges comprendraient la décision de confiner.

En attendant, la Belgique a déjà opté pour le télétravail obligatoire quatre jours par semaine, et ce jusqu'au 12 décembre.

