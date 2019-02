«Sa tête est polluée» selon sa grand-​​mère

Les témoins et proches du suspect Mehdi Nemmouche doivent être entendus dans la journée. Plusieurs sont absents. La cour d'assise de Bruxelles doit donc se contenter de la lecture de leur audition. Comme celle de sa grand-mère, Tassadit Reski. «Je suis surprise par ce qu'il a fait, j'ai du mal à l'imaginer tuer des gens, il a sali ma famille, écrit-elle, j'ai ressenti qu'il avait honte de ce qu'il avait fait et qu'il avait des regrets».

Tassadit Reski a été auditionnée à plusieurs reprises en 2014 et 2016. «Mon petit-fils Mehdi Nemmouche a fait des bêtises, je l'ai vu à la télévision, déclare-t-elle en 2014, j'ai fondu en larmes et j'ai failli m'évanouir. Je ne pleure pas pour moi, mais pour les victimes. c'est un déshonneur pour moi et pour la famille, je le renie».

L'accusé a été placé dès ses 6 mois dans une famille d'accueil. Sa mère a abandonné ses trois enfants à la naissance. À partir de l'âge de 8 ans, il passait les week-end chez sa grand-mère. Selon elle, il était «gentil et respectueux» mais« il gardait tout pour lui». Elle croit que M. Nemmouche «faisait un complexe d'infériorité parce qu'il n'avait pas de parents».

«Je ne pardonne pas à Mehdi»

Mehdi Nemmouche a été incarcéré 2 fois pendant qu'il vivait chez Tassadit Reski. Sa grand-mère l’accueille pendant 3 semaines quand il sort de prison, en 2012. Elle ne le reconnaît pas quand il frappe à sa porte, l'homme s’est mis à la prière: «Je lui ai demandé comment il pouvait faire la prière alors qu'il avait commis des bêtises. Il m'a répondu que ce n'était pas grave». En mars 2014, il réapparaît chez elle. Il était «bien coiffé».

Malgré la relation forte entre la grand-mère et son petit fils, cette dernière ne l'excuse pas: «Je n'ai rien à lui dire. Sa tête est polluée. Je ne peux pas pardonner à ceux qui ont pollué la tête de Mehdi et je ne pardonne pas non plus à Mehdi», précise-t-elle à la fin de sa deuxième audition, en 2016.

Mehdi Nemmouche, 33 ans, est accusé d'avoir tué, le 24 mai 2014 au musée Juif de Bruxelles, un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un employé du site.

