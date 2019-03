Un gigantesque incendie menace une autoroute

Un énorme incendie fait actuellement rage dans la région de Gênes (nord-ouest). Les flammes ont pris naissance vers 23h, lundi soir, sur les hauteurs de Cogoleto. Des vents violents atteignant 100 km/h ont balayé le feu jusque sur l'autoroute A10, qui a dû être bouclée entre Varazze et Arenzano. Vers 9h, ce mardi matin, la route a été rouverte en direction de Savone. Les écoles des environs ont été fermées pour la journée. Une soixantaine de pompiers et trente volontaires de la région sont toujours sur les lieux, rapporte TG COM.

Selon Marina Costa, maire adjointe de Cogoleto, l'intervention d'avions Canadair a permis d'apaiser la situation. «La nuit a été extrêmement dure. L'incendie est parti des hauteurs et a atteint la mer», explique-t-elle. Pour l'heure, il est difficile d'estimer l'étendue des dégâts. «Les flammes sont encore actives. Ce que nous savons, c'est que deux habitations, quelques magasins et des voitures ont pris feu», résume Marina Costa.

Selon «La Repubblica, environ 70 personnes ont été évacuées et certaines hébergées dans la salle de gym d'une école. D'autres sinistrés ont dormi dans leur voiture ou chez des amis. Plusieurs personnes âgées ou handicapées ont été secourues par les pompiers à leur domicile. Sur Facebook, le gouverneur de Ligurie, Giovanni Toti, explique que «nous essayons toujours d'apprivoiser les flammes à Cogoleto. (...) Douze hectares de terrain seraient partis en fumée (...). Ce sera une journée compliquée pour le réseau routier».

Genova, vasto incendio sulle alture di Cogoleto: evacuate abitazioni https://t.co/HqbqUq8AJR pic.twitter.com/GaUVcCtfOk— comunicareXcambiare (@comunicareXcamb) 26 mars 2019

(L'essentiel/joc)