Serbie-​​Kosovo: l'Albanie met de l'huile sur le feu

«Les déclarations qui peuvent être interprétées comme une ingérence dans les affaires de pays voisins sont inutiles», a tranché Catherine Ray, porte-parole de la représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Edi Rama s'est rendu dimanche à Pristina, à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance du Kosovo, et a évoqué à cette occasion la possibilité de voir un jour son pays et le Kosovo se doter d'«un seul président, en tant que symbole d'unité nationale».

La prise de position du Premier ministre albanais est jugée provocatrice pour les Serbes, qui accusent régulièrement Tirana de caresser le projet de bâtir une «Grande Albanie». La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province albanaise du Kosovo. Entamé en 2011, le dialogue de normalisation des relations entre Belgrade et Pristina est à l'arrêt. «L'Union européenne attend des pays de la région qu'ils établissent des relations constructives et de coopération et qu'ils se concentrent et intensifient leurs propres programmes de réforme pour avancer sur la voie de l'intégration européenne», a averti la porte-parole.

(L'essentiel/AFP)