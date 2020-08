Loukachenko veut «refroidir certaines têtes brûlées»

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé mardi l’opposition de chercher à s’emparer du pouvoir, au 10e jour de manifestations et de grèves d’ampleur en protestation contre les résultats de l’élection présidentielle du 9 août.

S’exprimant devant son Conseil de sécurité, Alexander Loukachenko a déclaré que le «Conseil de coordination» créé par l’opposition pour promouvoir une transition politique voulait prendre le pouvoir, selon des propos reproduits par l’agence de presse d’État Belta.

«Un écran de fumée»

«Ils exigent ni plus ni moins qu’on leur transfère le pouvoir. Nous considérons cela sans équivoque, c’est une tentative de prendre le pouvoir avec toutes les conséquences qui en découlent», a déclaré Alexander Loukachenko.

Selon lui, les responsables de l’opposition veulent «bercer les autorités et en particulier les forces de l’ordre» en se présentant comme «pacifiques et bons, ne voulant pas d’affrontements». «C’est un écran de fumée. Mais si l’on regarde derrière, on peut voir ce qui se passe», a-t-il lancé.

S’adressant aux membres du «Conseil de coordination» de l’opposition, parmi lesquels devrait notamment figurer Svetlana Alexievitch, lauréate du prix Nobel de littérature, Alexander Loukachenko a menacé de «refroidir certaines têtes brûlées».

Il a aussi accusé l’opposition de vouloir couper les ponts avec la Russie, le principal allié et partenaire économique du Bélarus, qui a jusqu’à présent apporté un soutien prudent au président biélorusse. Ce dernier l’accusait pourtant il y a encore quelques semaines de chercher à vassaliser son pays.

Démenti de l’opposition

L’une des figures de l’opposition, Maria Kolesnikova, a immédiatement démenti auprès de l’agence de presse Interfax toute volonté de rompre les accords conclus entre Minsk et Moscou en cas d’arrivée de l’opposition au pouvoir.

«Nous considérons les allégations de Loukachenko comme une tentative de manipulation et de tromperie», a-t-elle dit.

Depuis l’élection contestée du 9 août, la pression ne cesse de monter sur le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Il fait face à des manifestations quotidiennes et à un mouvement de grève touchant plusieurs industries vitales pour l’économie de son pays.

Maria Loukachenko a néanmoins rejeté à de nombreuses reprises l’idée d’un départ du pouvoir.

(L'essentiel/AFP/NXP)