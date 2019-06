Quatorze blessés dans une collision tram camion

Une violente collision entre un tram et un camion a fait quatorze blessés, vendredi matin, à Zurich (Suisse). Le tram a déraillé sous l'effet du choc et a terminé sa course contre un arbre. Le chauffeur du camion a dû être désincarcéré de son véhicule.

Plusieurs personnes ont été légèrement blessées dans le tram. Le chauffeur du camion, âgé de 54 ans, a des blessures de gravité moyenne, a indiqué la police municipale. Quatorze personnes ont été soignées sur place et six d'entre elles, dont le chauffeur du camion, ont ensuite été transportées à l'hôpital.

L'accident est survenu à 11h29 dans le sud-ouest de la ville. La cause de la collision n'est pas encore connue. Des spécialistes de la police ont commencé leur enquête.

(L'essentiel/nxp/ats)