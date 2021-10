Quatre enfants meurent noyés dans un naufrage

La Grèce a accusé mardi la Turquie après un nouveau naufrage de migrants dans lequel quatre enfants sont morts noyés et une personne a été portée disparue, au large de l’île grecque de Chios près des côtes turques. «C’est tragique mais malgré tous les efforts des garde-côtes grecs, la mort de quatre enfants, âgés de trois à 14 ans, est confirmée, une personne est portée disparue, 22 sont sauvées et prises en charge pour gagner la terre ferme», a déploré le ministre grec des Migrations Notis Mitarachi sur Twitter.

«Les autorités turques doivent agir davantage pour empêcher à la source l’exploitation (des migrants) par des gangs criminels. Ces traversées ne devraient même pas pouvoir avoir lieu», a-t-il ajouté. «C’est la réalité de l’exploitation des migrants par des gangs criminels en mer Égée - des trafiquants sans scrupule qui mettent leurs vies en danger à bord de canots surchargés impropres à la navigation en mer au large de Chios», a-t-il dénoncé.

2 500 traversées

Les 22 personnes sauvées par les garde-côtes grecs malgré une mer agitée sont 14 hommes, sept femmes et un enfant. Dans un premier communiqué, les garde-côtes avaient fait savoir que 27 personnes étaient à bord du bateau qui a coulé, citant le témoignage des survivants.

Les garde-côtes grecs ont engagé des recherches avec l’appui d’un navire de l’Otan, de deux hélicoptères et de plusieurs autres bateaux naviguant dans cette zone de la mer Égée. Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 2 500 personnes ont fait la traversée de la mer Égée cette année à partir de la Turquie voisine, contre 9 700 en 2020, année pour laquelle le HCR a recensé plus de 100 morts ou disparus.

