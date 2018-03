Des objets design à base de chewing-​​gums recyclés

Quand, en 2009, la designer Anna Bullus se prend une fois de plus le pied dans une chiclette fraîchement abandonnée sur le bitume, il lui vient la bonne idée d'imaginer un réseau de boîtes en plastique pour recycler, dans les lieux publics, le bout de gomme mâchouillé et d'ordinaire écrasé au sol.

Alors étudiante en design 3D à l'Université de Brigh­ton, dans le sud de l'Angleterre, comme elle le raconte au «Guardian» en 2010, elle a pensé réutiliser toute la matière récoltée: «Je me suis soudainement rendu compte que le chewing-gum était déjà en gomme, alors si celle-ci peut être recyclée et transformée en une nouvelle matière, pourquoi pas le chewing-gum?»

7 000 euros économisés

La bonne vieille chiclette étant le deuxième plus gros déchet dans les rues britanniques derrière les mégots (560 000 t par an), Anna y a donc vu un marché et a créé Gumdrop. Après avoir essayé durant huit mois de transformer de la gomme à mâcher usagée en une pâte durcissante, passant pour une dingue un peu dégoûtante, l'artiste écolo a mis au point un polymère pour fabriquer des poubelles de recyclage ou encore des bottes de jardinage.

L'aéroport de Heathrow a placé dans son terminal 5, pendant trois mois, ces poubelles roses. Résultat: près de 7 000 euros économisés en nettoyage. Le but de Gumdrop est de continuer à ratisser la Grande-Bretagne et le monde. L'entreprise a déjà un pied en Allemagne et au Danemark.

