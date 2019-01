La dernière photo de Julen, peu avant sa chute

Vêtu d'un training rouge, bleu marine et blanc, Julen est assis par terre et pioche dans le petit paquet de chips qu'il tient dans sa main gauche. El Mundo a publié dimanche la dernière photo du petit garçon de 2 ans avant sa chute dans un puits de 25 centimètres de diamètre et de 110 mètres de profondeur.

Selon le quotidien espagnol, ce cliché a été réalisé par un membre de la famille de l'enfant, quelques minutes avant le drame, le 13 janvier. Lors de leur interrogatoire, les parents de Julen ont transmis cette image à la Garde civile, qui considère ce document comme une preuve que le petit est tombé dans le puits: le paquet de chips retrouvé dans le trou est le même que celui figurant sur la photo.

Éviter les éboulements

Lundi, les secouristes ont continué de s'activer pour atteindre Julen, mais le dénouement de l'opération ne devrait pas survenir avant mardi, ont indiqué des responsables. Un tunnel parallèle au puits est toujours en cours de création. Il a atteint une profondeur de 52 mètres et 8 mètres manquent encore.

Cette galerie devra ensuite être sécurisée avec une paroi afin d'éviter les éboulements, ce qui prendra de cinq à six heures. Et, enfin, une équipe de mineurs pourra descendre dans ce tunnel dans une cage métallique (photo ci-dessous) et creuser horizontalement sur les 4 mètres séparant le tunnel du puits.

«Tout le monde veut aider»

À Totalan, la solidarité est de mise. Les 700 habitants de ce petit village vivent au rythme des opérations de sauvetage et se sont pris d'affection pour Julen et sa famille. Sur place, un lien s'est créé entre les villageois et les secouristes, qui travaillent avec l'énergie du désespoir pour secourir le petit garçon. À leur manière, les habitants apportent aide, soutien et réconfort aux équipes à l'œuvre.

«Le premier jour, j'ai appelé le conseil municipal pour lui dire que si un ouvrier a besoin de prendre une douche ou de se reposer, ma maison est ouverte», explique Ana Maria à Diario Sur. Selon le maire du village, des dizaines d'habitants ont mis leur maison à disposition des secouristes. «Tout le monde veut aider», confie Miguel Angel Escano.

EL MUNDO accede en exclusiva a la fotografía que confirmó a la Guardia Civil que Julen cayó al pozo https://t.co/xDy3qC3QJq— EL MUNDO (@elmundoes) 20 janvier 2019

Le sauvetage de Julen - tombé dans un puit il y a 8 jours - prend du retard à cause de la dureté du sol. Il faut encore terminer le tunnel parallèle pour arriver à la profondeur voulue, assurer le tunnel (8h) et enfin que 8 mineurs creusent à la main une galerie perpendiculR (24h)... pic.twitter.com/JyRYkbjbro— Elise Gazengel (@EliseGaz) 21 janvier 2019

???? #DIRECTO Esta es la cápsula que utilizarán los mineros asturianos para bajar a la zona en la que está Julen. Llegó en la tarde del sábado. El equipo de Salvamento Minero de Asturias está preparado, pero se tiene que acabar el pozo de rescate https://t.co/Iq4phAD49Z #Julen pic.twitter.com/kDoHTf4s1W— ABC.es (@abc_es) 20 janvier 2019

(L'essentiel/joc/afp)