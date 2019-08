Un «accord trouvé» pour que Conte gouverne l'Italie

Le Mouvement 5 Etoiles (anti-système) et le Parti démocrate (centre-gauche) ont «trouvé un accord» mercredi pour former un nouveau gouvernement italien, qui remplacera l'alliance national-populiste du M5S avec la Ligue (extrême-droite) de Matteo Salvini. Un «accord politique a été trouvé avec le PD» pour former une nouvelle majorité de gouvernement sous la houlette du Premier ministre sortant Guiseppe Conte, a annoncé le chef du Mouvement 5 Étoiles (M5S), Luigi Di Maio, à sa sortie d'une rencontre avec le président Sergio Mattarella.

Le nouveau gouvernement sera de nouveau dirigé par Giuseppe Conte, et ce «sera une garantie» pour le M5S, a précisé Luigi Di Maio, en critiquant son ex-allié Matteo Salvini pour avoir début août «coupé le courant» de la coalition qu'ils formaient depuis 14 mois et laissé «60 millions d'Italiens sans gouvernement».

«La parole à la belle Italie»

Les Cinq Étoiles étaient la dernière formation politique à être reçue mercredi, au terme de deux jours de consultations menés au pas de course par Sergio Mattarella. Le M5S, premier parti au parlement depuis les législatives de 2018, est central pour la formation d'une majorité.

Avant M. Di Maio, le chef du PD, Nicola Zingaretti, était apparu optimiste à sa sortie de l'entrevue de sa délégation à la présidence. Il avait jugé possible de former «un gouvernement de changement» qui donnera «la parole à la belle Italie, celle où l'espoir gagne sur la peur, la compréhension sur les rancœurs et la concorde sur la haine». Le chef du PD avait annoncé la mise au point par les deux formations d'une «première contribution politique à présenter au président», à savoir une ébauche de programme commun, au terme de plusieurs jours de tractations ponctuées de phrases assassines, suspensions de séance puis rabibochages.

(L'essentiel/afp)