La démolition d'un silo tourne mal

La démolition d'un silo s'est déroulée de manière catastrophique, dimanche à Vordingborg. Méticuleusement préparée par un groupe d'experts pendant plusieurs mois, l'opération a attiré de nombreux curieux. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Au lieu de s'effondrer sur une surface déserte, comme cela avait été planifié, le silo s'est écroulé sur une bibliothèque et un centre culturel. Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont considérables, rapporte metro.co.uk.

La commune de Vordingborg a expliqué sur Facebook que tous les bureaux de l'aile est du bâtiment avaient été détruits. La majeure partie de la bibliothèque et du centre culturel sont toutefois restés intacts. Les pompiers ont sécurisé le bâtiment vendredi soir afin d'éviter tout risque de nouvel effondrement.

Samedi matin, le personnel de la bibliothèque a pu se rendre sur les lieux pour évaluer le montant des dégâts. «Il y a beaucoup de verre, de poussière et de gravier à l'intérieur même de la bibliothèque, ce qui nécessite un nettoyage approfondi. Ensuite, le personnel pourra commencer à nettoyer et à restaurer les bureaux qui ont été détruits», a déclaré un porte-parole. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce fiasco.

(L'essentiel/joc)