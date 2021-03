Un projet de loi tacle l'homophobie en Serbie

Quand Andjela s'est agenouillée pour demander la main de Sanja voici deux ans à Belgrade, elle n'imaginait pas de pouvoir sceller officiellement un jour son union avec l'amour de sa vie. Mais le couple prévoit aujourd'hui de se marier, grâce à un projet de loi reconnaissant le partenariat civil entre personnes du même sexe, une victoire importante pour la communauté LGBT face à l'homophobie prégnante.

«Au début, on pensait à un mariage intime mais quand on s'est rendu compte du nombre de personnes à inviter, on s'est dit que ça serait une cérémonie de gala», rit Andjela Stojanovic, postière de 27 ans, au côté de sa compagne Sanja Markovic, 30 ans, graphiste. En Serbie, la Première ministre, Ana Brnabic, est ouvertement gay mais comme dans beaucoup de sociétés patriarcales des Balkans, la communauté LGBT vit souvent dans la peur.

«Ils pensent que c'est cool de haïr les gays»

Se tenir la main en public est impensable pour la plupart des couples du même sexe. Dans une enquête publiée en 2020 par les ONG de défense des droits IDEAS et GLIC, près de 60% des personnes LGBT disaient avoir subi sur 12 mois des violences physiques ou émotionnelles. «À ceux qui sont contre la loi, je ne peux que dire, "si vous n'aimez pas les partenariats entre personnes de même sexe, n'en concluez pas"», dit à l'AFP la ministre des Droits humains et des minorités, Gordana Comic.

Même chez les jeunes, il est de bon ton de mépriser les gays. Seuls 24% des lycéens interrogés pour une enquête du comité Helsinki ont dit soutenir des droits LGBT comme l'adoption. Sonja, lycéenne de 17 ans qui ne veut être citée que par son prénom, explique qu'elle ne connaît personne de son âge ouvertement gay et que ceux qui soutiennent les droits LGBT sont «ridiculisés ou attaqués». «La plupart des gens de ma classe pensent que c'est cool de haïr les gays, surtout les garçons».

La loi qui devrait être adoptée au printemps accorderait aux couples gays des avancées sur les questions d'héritage, d'assurance santé ou d'achats immobiliers mais pas le droit d'adoption. «On est loin de l'égalité mais c'est un pas en avant», déclare le militant Vladan Djukanovic. Dans les Balkans occidentaux, seuls la Croatie et le Monténégro ont des lois similaires.

(L'essentiel/afp)