Un ado a été abattu devant des enfants de 6 ans

Le 26 janvier vers 19h, deux hommes armés et masqués ont fait irruption et ouvert le feu dans un centre communautaire du quartier ouvrier de Wittenburg, où Mohammed Bouchikhi donnait des leçons de cuisine à des enfants de six ans. Sur fond de trafic de drogue, le jeune homme a été tué d'une balle dans la colonne vertébrale. Un autre homme et une jeune femme ont par ailleurs été blessés, sous les yeux horrifiés des enfants.

Le centre se trouve à deux pas du «quartier rouge» d'Amsterdam, où la prostitution légale et les points de vente de cannabis attirent quotidiennement des milliers de touristes curieux. Plus de mille personnes ont assisté mercredi aux funérailles de Mohammed Bouchiki, dont le corps est ensuite parti pour le Maroc où il sera inhumé.

«Le fait que les meurtriers de Mohammed puissent entrer dans un centre communautaire plein d'enfants et ouvrir le feu avec un fusil automatique nous préoccupe énormément», lâche Oulad Ali, un proche de la victime.

(L'essentiel/AFP)