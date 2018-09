Trois enfants tués par l'explosion d'une mine

Trois enfants ont été tués et un autre blessé dimanche par l'explosion d'une mine dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, territoire frappé par la guerre depuis 2014 et l'un des plus couverts en engins explosifs au monde. L'accident s'est produit dans la ville industrielle de Gorlivka, 30 kilomètres au nord du bastion des rebelles de Donestk, a précisé à l'AFP un haut responsable séparatiste, Edouard Bassourine.

L'enfant blessé a été hospitalisé, a-t-il ajouté. Selon un rapport de l'ONU publié fin 2017, 220.000 enfants courent un grand risque d'être touchés par des mines et d'autres armes explosives dans l'est de l'Ukraine, en proie à un conflit entre séparatistes prorusses et forces gouvernementales qui a fait plus de 10.000 morts depuis 2014.

Des accords de paix signés en 2015 à Minsk ont permis une réduction considérable des violences mais des zones entières restent tapissées de mines antipersonnelles et de munitions non explosées, y compris parfois près des écoles et des terrains de jeu. L'UNICEF avait exhorté fin 2017 les belligérants à autoriser le lancement d'activités de déminage et de remise en état des infrastructures.

(L'essentiel/afp)