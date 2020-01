L'heure du Brexit va très bientôt sonner

Les principaux faits

• La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) s’applique ce vendredi 31 janvier à minuit (23h au Royaume-Uni). • Les dirigeants de l'UE vont ensuite mener des négociations sur la future relation avec Londres, qui s'annoncent épineuses.

23h09 Brexit: Le Brexit sera «un succès retentissant»

Le Brexit sera «un succès retentissant», «quels que soient les obstacles», a affirmé le Premier ministre britannique Boris Johnson ce vendredi, dans une déclaration diffusée une heure avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"La chose la plus importante à dire ce soir, c'est que ce n'est pas la fin, mais le début, le moment où l'aube pointe et le rideau se lève sur un nouvel acte de notre grand drame national", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans son discours, à une heure du #Brexit pic.twitter.com/s4KeLmeLja — franceinfo (@franceinfo) January 31, 2020

22h46 La place du Parlement à Londres pleine à craquer

De nombreux partisans du Brexit sont rassemblés sur la place du Parlement à Londres, à un peu plus d'une heure de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE.

Parliament Square plein à craquer à 80 minutes du #Brexit pic.twitter.com/yxkVIddzMt — AFP Londres (@AFP_Londres) January 31, 2020

22h30 Adieux symboliques sur le quai de l'Eurostar

Gare du Nord et Saint-Pancras unies par une même nostalgie: à Paris comme à Londres, les passagers du dernier Eurostar avant l'entrée en vigueur du Brexit marquaient vendredi soir, chacun à leur façon, entre humour noir et mélancolie, ce voyage chargé de symboles.«C'est le dernier... avant demain n'est-ce pas ? Ils ne vont quand même pas nous détruire le tunnel dans la nuit ?». Pour John Burke, médecin britannique qui a passé quelques jours à Paris pour un colloque, il a fallu une «bonne bouteille de vin français» pour faire passer l'amertume du moment. Son collègue Rapu Paul se prend, lui, la tête dans les mains en réalisant qu'il est «parti citoyen européen et revient citoyen non-européen».

22h15 Des pro-Brexit font la fête

Ils en rêvaient, Boris Johnson l'a fait: des centaines d'habitants de Morley, dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre) font la fête vendredi soir pour célébrer le Brexit, avec vin mousseux, musique et cotillons, en comptant les minutes avant le grand bond hors de l'UE. «J'attends ça depuis 2016», s'exclame Joshua Spencer, étudiant de 25 ans, drapeau britannique sur les épaules et bière à la main, en allusion au référendum de 2016 qui a décidé la sortie de l'UE. «On nous a dit plusieurs fois que nous partions et enfin ça arrive!». Certains sont venus en famille, d'autres avec des noeuds papillons aux couleurs de l'Union Jack, ou drapeau sur les épaules.

21h41 Un drapeau européen brûlé à Londres

Des partisans du Brexit réunis devant le Parlement britannique à Londres vendredi pour célébrer la sortie de l'Union européenne ont mis le feu à un drapeau européen. Des personnes rassemblées en début de soirée devant le palais de Westminster ont mis le feu à l'étendard étoilé, qui s'est en partie consumé, roulé en boule sur l'asphalte.

21h33 La livre en hausse juste avant le Brexit

La livre sterling progressait vendredi face aux autres principales devises, à quelques heures du Brexit. Vers 20h GMT (21h au Luxembourg), la livre gagnait 0,85% face au billet vert, à 1,3204 dollar, et 0,31% face à la devise européenne, à 83,99 pence pour un euro.

20h18 L'hymne européen cartonne au Royaume-Uni

Au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, l'hymne européen, «l'Ode à la joie» de Beethoven, s'est hissé en tête des téléchargements au Royaume-Uni vendredi. L'hymne européen devance le titre «17 Millions Fuck-Offs» du comédien Dominic Frisby, à la 43e place des charts. Cette chanson, qui se réfère aux 17,4 millions d'électeurs qui ont voté pour le Brexit en 2016, s'en prend à l'establishment de Londres et de Bruxelles, ainsi qu'à des célébrités europhiles.

19h46 Les drapeaux commencent à être retirés

Les institutions européennes ont commencé à retirer le drapeau britannique, à commencer par celui du Conseil européen à Bruxelles, a constaté l'AFP. Ceux qui flottent aux sièges du Parlement européen, à Strasbourg comme à Bruxelles, doivent suivent le même chemin, à quelques heures du Brexit. En parallèle, le drapeau bleu étoilé de l'Europe avait été retiré en fin d'après-midi de la façade de la représentation britannique auprès de l'UE à Bruxelles. Peu auparavant, il avait été hissé sur Scotland House, siège du gouvernement écossais dans la capitale européenne.

Ça y est, le drapeau britannique a quitté son mat devant le Parlement européen à Bruxelles. La bannière étoilée de l’UE l’a remplacé. #Brexit done pic.twitter.com/aTYXsACZo0 — Kilian Fichou (@IanFich) January 31, 2020

18h34 Dans un bastion pro-Brexit, la fête se prépare

Ils en rêvaient, Boris Johnson l'a fait: les habitants de Morley, dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), s'apprêtent vendredi à mettre de côté les rancœurs et à célébrer le Brexit lors d'une grande fête avec feu d'artifice et «God Save The Queen» en fond sonore. «Ce soir c'est ma grande fête du Brexit», s'enthousiasme Andrea Jenkyns, députée conservatrice de la circonscription de Morley et Outwood.

